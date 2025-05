Alba gegen Ulm nur Außenseiter: «Wird große Herausforderung»

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Erreichen des Minimalziels Playoffs geht es für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga jetzt «erst so richtig los». So kündigte es Flügelspieler Tim Schneider an. Im ersten Viertelfinalspiel müssen die Berliner am Samstag bei ratiopharm Ulm antreten (18.30 Uhr/Dyn).