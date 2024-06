«Albatros» Groß wird 60: Engagement im Schwimmen «abgehakt»

Frankfurt/Main (dpa) - Im Hallenbad war Michael Groß nach eigenen Angaben seit der Corona-Pandemie «kein einziges Mal» mehr. Der «Albatros», wie der dreifache Olympiasieger zu seiner aktiven Zeit als Schmetterlings- und Freistilschwimmer genannt wurde, hat mittlerweile andere Schwerpunkte im Leben. Groß ist Honorarprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, hat zuletzt ein Buch mit dem Titel «KI-Revolution der Arbeitswelt» veröffentlicht. Ein Engagement im Schwimmsport? «Das ist komplett abgehakt», sagt er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 60. Geburtstag an diesem Montag. «Digitale Transformation, KI und arbeiten: Das ist mein Schwerpunkt.»