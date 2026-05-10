Alberts Abschiedsspiel? Rieras Zeit droht abzulaufen

Frankfurt/Main (dpa) - Markus Krösche schaffte Klarheit - für das anstehende Bundesliga-Finale gegen den VfB Stuttgart, aber im Prinzip auch für die Zeit danach. Denn der Sport-Vorstand garantierte den Verbleib von Albert Riera als Trainer von Eintracht Frankfurt nur für die kommende Woche bis zum Saisonende. Dann dürfte das passieren, was viele erwarten: die Beendigung eines Missverständnisses zwischen der Eintracht und dem Spanier.

Was Krösche sagt - und was nicht

«Er ist ein selbstbewusster Trainer. Er ist überzeugt von seinem Weg, von den Inhalten, die er bei einer Mannschaft haben möchte, und von der Art, wie er eine Mannschaft führt. Er ist letztendlich auch jemand, der seine Meinung auch äußert», sagte Krösche in höchster Diplomatie bei Sky - das war noch vor dem 2:3 bei Borussia Dortmund.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Zu Rieras Zukunft ab dem Sommer sagte er nichts. Er räumte nach Nachfragen nicht einmal Differenzen zwischen ihm und dem Team aus. Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dürfte also zu einem besonderen Abschiedsspiel des impulsiven Spaniers werden.

Er selbst wirkte in der Woche des 33. Bundesliga-Spieltags und auch in Dortmund gelassen. «Meine Spieler werden bis zu meinem letzten Tag hier alles geben, mehr als hundert Prozent, das kann ich versprechen», sagte Riera bei Sky. Das Problem sei nicht die knappe Niederlage beim BVB. «Man braucht Zeit, drei Monate sind eigentlich zu wenig», erklärte der 44-Jährige, der in Frankfurt bis 2028 Vertrag hat.

Riera: «Entscheidung des Vereins»

Er hatte das Traineramt in Frankfurt Anfang Februar übernommen. Zuvor war Dino Toppmöller geschasst worden. In der Pressekonferenz in Dortmund betonte Riera auf die Frage nach seiner Zukunft: «Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Vereins.» Er könne nur die Mannschaft beeinflussen und sich darauf konzentrieren.

«Der Rest liegt nicht in meiner Hand. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn ich Zeit habe, es bei mir immer so war, dass nach drei oder vier Monaten der beste Moment kam. Ich brauche Vertrauen, ich brauche Zeit und dass wir alle an einem Strang ziehen.» Das wird er in Frankfurt absehbar nicht mehr bekommen - was neben den fehlenden Resultaten auch an seinem Auftreten liegt.

Foto: Marc Schüler/dpa Da war noch alles gut: Krösche und Riera.

Für die Spitze des verbalen Eisbergs sorgte Riera einen Tag vor dem HSV-Spiel, als er zu einer großen Medienschelte ausholte. Als «totalen Bullshit» bezeichnete der Spanier übereinstimmende Medienberichte über einen angeblichen Zwist mit Nationalspieler Jonathan Burkardt.

Pfiffe von den Fans

Riera soll demnach ein Problem mit den vermeintlich hohen Körperfettwerten des Stürmers gehabt haben. Er soll aber nicht persönlich mit Burkardt darüber gesprochen, sondern Co-Trainer Jan Fießer vorgeschickt haben. Und auch mit den Fans hatte es sich Riera längst verscherzt. Als der Stadionsprecher vor dem Heimspiel gegen den HSV seinen Namen verlas, ertönten Pfiffe - die Unzufriedenheit war hörbar.