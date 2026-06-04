Alex Meier wird Assistent von Hütter bei Eintracht Frankfurt
Seine gute Arbeit im Nachwuchs der Eintracht wird belohnt. Die Vereins-Legende wird nun Co-Trainer in der Bundesliga.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alex Meier kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Vereins-Legende von Eintracht Frankfurt wird Co-Trainer des Profi-Teams unter Neu-Chefcoach Adi Hütter. Das teilte der Club mit. Meier komplettiert das Trainerteam, zu dem auch die Assistenten Christian Peintinger und Klaus Schmidt sowie Torwarttrainer Jan Zimmermann gehören. Meier unterschrieb einen Vertrag bis 2029.
Meier, der im Besitz der A-Lizenz ist und zu Jahresbeginn für zwei Wochen bereits Teil des Interimstrainerteams der Eintracht war, spielte 14 Jahre für den Club. 2020 wurde er Trainer im Nachwuchsbereich, in der abgelaufenen Saison trainierte er die U19 und führte das Team bis ins Achtelfinale der Youth League.