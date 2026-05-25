Bundesliga

Bericht: Hütter Top-Kandidat als neuer Eintracht-Trainer

Eintracht Frankfurt sucht nach der Trennung von Albert Riera einen neuen Coach. Heißester Anwärter auf den Job ist ein alter Bekannter.

Adi Hütter soll der Top-Kandidat als neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt sein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Adi Hütter soll der Top-Kandidat als neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt sein. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Adi Hütter steht offenbar vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» ist der 56 Jahre alte Österreicher der Top-Kandidat für den vakanten Trainerposten beim Fußball-Bundesligisten. Eine Einigung gebe es bislang aber noch nicht.

Hütter hatte die Hessen bereits von 2018 bis 2021 erfolgreich trainiert. Größter Erfolg in seiner Amtszeit war der Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2019. Zuletzt arbeitete der Fußball-Lehrer in Frankreich bei der AS Monaco, wo er im vorigen Oktober entlassen wurde. Auch Olympique Marseille soll an einer Verpflichtung von Hütter interessiert sein.

Nach der Trennung von Albert Riera hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in der Vorwoche angekündigt, die Nachfolge für den Spanier zeitnah regeln zu wollen. Laut «Kicker» soll der 45-Jährige kürzlich auf Mallorca ein Gespräch mit Hütter geführt haben. Auf Nachfrage wollte sich Krösche zu der Causa jedoch nicht äußern, schrieb das Blatt weiter.

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Neben Hütter gilt der ehemalige Bundesligaprofi Matthias Jaissle als Kandidat für den vakanten Trainerposten bei der Eintracht. Der 38-Jährige steht derzeit bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag.

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