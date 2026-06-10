Mehrere Ermittlungsverfahren

Alkoholisierter Autofahrer wird zweimal von Polizei erwischt

Die Polizei stoppt den 67-Jährigen mit drei Promille und nimmt ihn mit auf die Wache. Wenig später fährt der Mann mit dem Taxi zu seinem Auto und steigt erneut hinters Steuer.

Die Polizei beschlagnahmte letztlich den Führerschein des 76-Jährigen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei beschlagnahmte letztlich den Führerschein des 76-Jährigen. (Symbolbild)

Hofheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein alkoholisierter Autofahrer ist innerhalb weniger Stunden in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) und in Frankfurt zweimal von der Polizei erwischt worden. Als die Beamten den Mann in der Nacht auf Dienstag zunächst an einer Tankstelle kontrollierten, stellten sie einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest, so die Polizei. Der Autoschlüssel des Mannes sei daraufhin sichergestellt worden. Zudem musste der 67-Jährige die Nacht in Gewahrsam verbringen, hieß es.

Auch am nächsten Morgen sei ihm der Schlüssel entgegen seinem Wunsch nicht ausgehändigt worden, so die Polizei. Er habe zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Alkoholwert von über zwei Promille aufgewiesen. Daraufhin sei der Mann mit dem Taxi zu seinem Auto gefahren und habe dieses mit seinem Zweitschlüssel abgeholt. Als die Polizei ihn zu Hause aufsuchte, stellte sie einen Alkoholwert von fast vier Promille fest. 

Aufgrund seines Verhaltens musste der 67-Jährige laut Polizei eine erneute Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Autofahrer muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

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