Erbach: Polizei stoppt Autofahrer mit über drei Promille

Erbach. Ein Verkehrsteilnehmer hat sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr bei der Polizei mit dem Hinweis gemeldet, dass ihm auf der Bundesstraße 45 ein Auto auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sei und er eine Alkoholisierung des Fahrers vermute. Eine Streife der Polizeistation Erbach konnte den 53 Jahre alten Autofahrer anschließend in der Neckarstraße in Lauerbach stoppen. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Wagenlenkers bestätigte den Verdacht: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille. Der 53-Jährige wurde vor Ort festgenommen und zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.