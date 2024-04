Mann mit 3,5 Promille auf Autobahn unterwegs

Hochheim am Main (dpa/lhe) - Einen völlig betrunkenen Autofahrer haben Feuerwehr und Polizei im Rhein-Main-Gebiet mit gemeinsamen Kräften gestoppt. Der teils Schlangenlinien fahrende Mann war am Montag einem Feuerwehrmann aufgefallen, der mit seinem Dienstwagen zufällig auf der A66 bei Hochheim am Main unterwegs war und beinahe mit dem Auto des 31-Jährigen kollidiert war. Der Feuerwehrmann stoppte den Wagen an der nächsten Auffahrt und rief die Polizei, als ihm der starke Alkoholgeruch auffiel, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.