Autofahrerin fährt betrunken in Verkehrsinsel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Frau soll in Wiesbaden betrunken und von ihrem Handy abgelenkt in eine Verkehrsinsel gefahren sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr sie am Samstag ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer gegen die Verkehrsinsel. Beamte stellten bei der 25-Jährigen einen Alkoholwert von über 0,9 Promille fest. Sie soll selbst angegeben haben, von ihrem Handy abgelenkt gewesen zu sein. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die 25-Jährige erwartet ein Strafverfahren.