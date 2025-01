Fürth. Ein 48-jähriger Autofahrer ist unter Alkoholeinfluss in Schlangenlinien durch Fürth gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihn eine Streife der Polizeistation Heppenheim am Mittwochnachmittag, 15.1., zunächst in der Industriestraße überprüft. Anschließend wurde der 48 Jahre alte Mann vorläufig festgenommen.