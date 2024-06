Über zwei Promille: Betrunkene Lkw-Fahrerin auf A7 unterwegs

Burghaun (dpa/lhe) - Eine betrunkene Lastwagenfahrerin hat auf der Autobahn 7 in Osthessen in der Nacht zum Donnerstag massiv den Verkehr gefährdet. Die Frau sei mit ihrem 40-Tonner in Schlangenlinien gefahren, mehrfach von der Spur abgekommen und habe den Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern deutlich unterschritten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zudem habe sie auf Anhaltesignale von Polizisten kilometerlang nicht reagiert.