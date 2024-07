Polizei stoppt Autofahrerin mit fast fünf Promille

Weiterstadt/Griesheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Südhessen eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit knapp fünf Promille am Steuer saß. Die Frau war einem anderen Autofahrer am Samstagabend durch ihre unsichere Fahrweise im Industriegebiet von Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten den Wagen wenig später auf der A5 bei Griesheim und kontrollierten die 37-jährige Fahrerin.