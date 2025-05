Betrunken zum Supermarkt - Polizei stoppt Autofahrer

Schauenburg (dpa/lhe) - Ein Autofahrer mit 1,7 Promille Alkohol im Blut ist in Schauenburg (Landkreis Kassel) an der Weiterfahrt gehindert worden. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Zeugin die auffällige Fahrweise am Dienstagabend und verfolgte das Fahrzeug. Der 61-jährige Fahrer sei zu einem Supermarkt gefahren - und habe dort Alkohol gekauft.