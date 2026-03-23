Staatsanwaltschaft

Als Lehrerin ausgegeben: Wegen Urkundenfälschung vor Gericht

Eine heute 41-Jährige soll durch gefälschte Qualifikationen jahrelang als Lehrerin an Privatschulen in Baden-Württemberg und im Saarland unterrichtet haben. Ein Autounfall brachte sie in U-Haft.

Eine Frau soll sich jahrelang als Lehrerin in Heidelberg und Homburg ausgegeben haben - früher war sie auch schon in Rheinland-Pfalz tätig gewesen und verurteilt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Frau soll sich jahrelang als Lehrerin in Heidelberg und Homburg ausgegeben haben - früher war sie auch schon in Rheinland-Pfalz tätig gewesen und verurteilt worden. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa) - Nachdem eine Frau jahrelang in mehreren Bundesländern ohne die entsprechende Qualifikation als Lehrerin gearbeitet haben soll, steht die 41-Jährige von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Heidelberger Landgericht. Das Gericht wirft der Frau laut einer Sprecherin unter anderem Betrug und Urkundenfälschung vor. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Frau droht demnach im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs bis zu zehn Jahre Haft. Sie war bereits wegen ähnlicher Taten in Rheinland-Pfalz verurteilt worden.

Bruttolohn in Höhe von knapp 200.000 Euro erschlichen

Die nicht ausgebildete Lehrerin soll laut Landgericht an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg Mathe, Physik und Chemie unterrichtet haben. Laut der Ermittlungsbehörde hatte sie dafür mehrfach entsprechende Zeugnisse gefälscht. Allein in Heidelberg soll sie laut Gericht von 2021 bis 2024 einen Bruttolohn in Höhe von knapp 200.000 Euro erschlichen haben.

Ein Verkehrsunfall wurde ihr demnach schließlich zum Verhängnis: Als sie diesen bei der Polizei anzeigen wollte, wurde die mutmaßliche Betrügerin im September festgenommen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl vor.

Aufgeflogen war die Frau laut einer früheren Mitteilung, als sie im Oktober 2024 ein Darlehen in Höhe von 25.000 Euro bei einer Bank beantragt hatte – mit gefälschten Gehaltsnachweisen.

Für das Verfahren sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 10. April verkündet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falsche Lehrerin angeklagt
Staatsanwaltschaft

Falsche Lehrerin angeklagt

Eine Frau unterrichtete jahrelang mit gefälschten Qualifikationen als Lehrerin an Privatschulen. Ein Verkehrsunfall wurde ihr zum Verhängnis. Nun könnte der 41-Jährigen der Prozess gemacht werden.

02.01.2026

Falsche Lehrerin arbeitet jahrelang an Schulen - U-Haft
Staatsanwaltschaft

Falsche Lehrerin arbeitet jahrelang an Schulen - U-Haft

Mit gefälschten Qualifikationen unterrichtet eine Frau jahrelang als Lehrerin an Privatschulen. Ein Verkehrsunfall wird ihr schließlich zum Verhängnis.

25.09.2025

Heidelberg: „Lehrerin“ täuscht Schulen und Behörden - Jetzt sitzt die 40-jährige in U-Haft 
Abi bei Amazon bestellt?

Heidelberg: „Lehrerin“ täuscht Schulen und Behörden - Jetzt sitzt die 40-jährige in U-Haft 

Sie unterrichtete jahrelang Kinder – ohne Abschluss, fälschte Krankmeldungen und veruntreute Schülergelder. Am 25. September stellte sich die Frau unwissentlich selbst, als sie einen Unfall melden wollte.

25.09.2025

Inklusion

Lehrerin im Rollstuhl unterrichtet Grundschüler im Sport

Seit einem Sportunfall während ihres Studiums ist ein Bein von Sina Wiedemeier gelähmt. Trotzdem hielt sie an ihrem Traumberuf fest: Sportlehrerin. Heute unterrichtet sie an einer Grundschule.

11.02.2024

Prozess

Anwältin wegen Untreue vor Gericht: Testamente gefälscht

22.09.2023