Wetterbericht

Am Dienstag nochmal Sonne tanken – dann wird es herbstlicher

Der Dienstag verspricht spätsommerliche Sonne. Zur Wochenmitte stellt sich das Wetter dann um und der Herbst zieht ein.

Am Dienstag kommt noch einmal die Sonne raus, bevor es dann ab Mitte der Woche herbstlicher wird. Foto: Thomas Warnack/dpa
Am Dienstag kommt noch einmal die Sonne raus, bevor es dann ab Mitte der Woche herbstlicher wird.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer noch einmal spätsommerliche Sonne genießen will, hat am Dienstag gute Karten: Nachdem sich die morgendlichen Nebelfelder im Laufe des Vormittags auflösen, wird es in Baden-Württemberg laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielerorts freundlich mit viel Sonne und nur wenigen Quellwolken. Die Temperaturen erreichen noch einmal milde 19 bis 23 Grad. Dazu weht nur schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Zur Wochenmitte deutet sich dann ein Wetterwechsel an. Am Mittwoch startet es zunächst trüb mit Nebel und Hochnebel, am Mittag kann es vorübergehend heiter bis sonnig werden. Später ziehen von Westen Wolken auf, im Umfeld des Rheins sind erste Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Es werden nochmals 19 bis 23 Grad erwartet, der Westwind bleibt meist schwach, kann aber zeitweise böig auffrischen.

In der Nacht zum Donnerstag breitet sich der Vorhersage zufolge teils kräftiger Regen bis nach Bayern aus, anfangs auch mit Gewittern. Am Donnerstag selbst bleibt es dann stark bewölkt bis bedeckt und oft regnerisch, örtlich auch länger anhaltend. Die Höchstwerte sinken deutlich auf 12 bis 17 Grad. Dazu frischt der Westwind auf - im Bergland sind starke, auf Schwarzwaldgipfeln teils stürmische Böen möglich.

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