Unfälle

An Bahnübergang: Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Zug

Ein Radfahrer überquert einen Bahnübergang ohne Schranken. Er wird von einem Zug erfasst - mit schwerwiegenden Folgen.

Der Radfahrer ist von einem Zug erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Radfahrer ist von einem Zug erfasst worden. (Symbolbild)

Tauberbischofsheim (dpa) - Ein Radfahrer ist an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 48-Jährige habe am Dienstag die Gleise in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) überquert, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Die 21 Fahrgäste in der Regionalbahn blieben den Angaben zufolge unverletzt. Feuerwehrleute brachten sie ins Freie.

Bahnstrecke gesperrt

Wegen des Unfalls kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Lauda und Tauberbischofsheim zu Einschränkungen. Betroffen ist laut der Deutschen Bahn die Linie RB88. Einige Züge mussten auf der Strecke wenden und wieder zurückfahren. Wann die Bahnstrecke wieder freigegeben wird, war zunächst unklar. Ebenfalls blieb zunächst offen, wie es zu dem Unfall gekommen war.

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