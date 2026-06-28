Von Zug erfasst - Radfahrer stirbt auf Bahnübergang

Willstätt (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs nahe der französischen Grenze im Ortenaukreis in das Gleisbett gefallen und gestorben. Der 42-Jährige wollte am Samstagabend an der bereits geschlossenen Halbschranke in Willstätt-Legelshurst vorbeifahren und blieb dabei mit einem Arm hängen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fiel er daraufhin auf die Gleise, als gerade ein Zug mit 62 Fahrgästen einfuhr.