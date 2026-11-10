An Kundenkonten bereichert - Rund 13 Millionen Euro Schaden

Heilbronn (dpa) - Als Immobilien- und Hausverwalter sollen sie mehrere Millionen Euro der von ihnen verwalteten Eigentümergemeinschaften auf ihre Firmen- oder Privatkonten überwiesen haben. Der entstandene Schaden werde bisher auf rund 13 Millionen Euro beziffert, teilten die Ermittler mit. Neben Durchsuchungen an mehreren Orten in Baden-Württemberg und Bayern hatten Einsatzkräfte am 20. Oktober in Heilbronn zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die Beschuldigten im Alter von 36 und 41 Jahren kamen zunächst in Untersuchungshaft. Beide hätten zwischenzeitlich Angaben gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn mit. Danach sei der Haftbefehl gegen den Jüngeren außer Vollzug gesetzt worden. Zu den Gründen, warum der 41-Jährige im Gefängnis bleiben muss, äußerten sich die Behörden nicht.

Sie werfen den Männern einem Polizeisprecher zufolge Betrug vor. Die Zwei seien als Inhaber, Gesellschafter beziehungsweise Geschäftsführer mehrerer Immobilien- und Hausverwaltungsfirmen tätig gewesen. Sie sollen sich das Geld über einen längeren Zeitraum hinweg überwiesen haben. So haben sie sich laut Mitteilung «eine fortlaufende Einnahmequelle erheblichen Umfangs verschafft».