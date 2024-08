Zwei Festnahmen bei Durchsuchungen gegen Drogenhandel

Offenbach (dpa/lhe) - Ermittler haben bei Durchsuchungen in Offenbach rund 54 Kilogramm Cannabis und rund 300 Gramm Kokain sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren seien festgenommen worden, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Bei den Durchsuchungen in sechs Objekten am Montag seien außerdem rund 290.000 Euro Bargeld, elektronische Datenträger, Verpackungsmaterialien und eine Schreckschusswaffe aufgefunden worden. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich in verschiedenen Gefängnissen.