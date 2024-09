Zwei mutmaßliche Drogendealer in Mainz festgenommen

Mainz (dpa) - Bei einer großangelegten Aktion von Zoll und Polizei sind in Mainz zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Sie sitzen unterdessen in U-Haft. Bei Durchsuchungen von zehn Objekten in Rheinland-Pfalz und Hessen fanden die Ermittler rund 1,4 Kilogramm Cannabis und 6.500 Euro Bargeld, wie Polizei und Zoll mitteilten. Im Fokus steht ein 24-jähriger Hauptverdächtiger, der zusammen mit einem 27-Jährigen im Raum Mainz mit Drogen gehandelt haben soll.