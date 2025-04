Razzia gegen Dealer - Dutzende Kilo Drogen sichergestellt

Mainz (dpa) - Bei einer länderübergreifenden Aktion gegen eine bundesweit vernetzte Drogenbande hat die Polizei Dutzende Kilogramm an Drogen sichergestellt, darunter erhebliche Mengen an Ecstasy, Kokain und Marihuana. Ende Februar sowie Mitte März wurden unter Federführung der Mainzer Staatsanwaltschaft insgesamt 21 Objekte in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern durchsucht, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Der Schwerpunkt lag im Rhein-Main-Gebiet.