Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern

Offenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einer ganzen Reihe Durchsuchungen ist die Polizei im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Es sei um den Verdacht der illegalen Einfuhr von Marihuana und Haschisch in nicht geringer Menge sowie den Handel mit Kokain gegangen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei in Offenbach am Montag gemeinsam mit.