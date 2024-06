Polizei zerschlägt mutmaßliche Drogenhändler-Bande

Wiesbaden/Darmstadt/Mainz (dpa) - Die Polizei hat in Südhessen und in Rheinland-Pfalz eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande zerschlagen. Bei den Untersuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen seien rund 45 Kilogramm Drogen im Wert von etwa 540.000 Euro entdeckt worden, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamts in Frankfurt am Donnerstag.