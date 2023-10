Kiloweise Drogen: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Kaufungen (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kaufungen (Kreis Kassel) einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. In der Wohnung des 28-Jährigen seien insgesamt über sieben Kilogramm Amphetamine, Marihuana, Hasch und Crack sowie Waffen entdeckt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Drogen hätten einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehreren zehntausend Euro. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung am Dienstag Utensilien für die Zucht von Marihuana und psychoaktiven Pilzen. Der Mann wurde in Untersuchungshaft gebracht.