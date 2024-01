An vielen Schulen kein Präsenzunterricht

Offenbach/Gelnhausen (dpa) - Angesichts der Warnungen vor extremer Glätte und Schneefall sind am Mittwoch in Hessen viele Schulen geschlossen geblieben. In Darmstadt beispielsweise waren alle Schulen betroffen. Man wolle die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg keinen unnötigen Gesundheitsgefahren aussetzen und auch das Verkehrsaufkommen in der Stadt reduzieren, «um die Lage für Feuerwehr, Rettungsdienste und Krankenhäuser zu entschärfen», hatte die Stadt erklärt. Auch die Kinderbetreuung gehe in den Notbetrieb. An den Darmstädter Schulen sollte ebenfalls je nach Bedarf eine Notbetreuung eingerichtet werden.