Reizgas an Schule versprüht - 25 Schüler leicht verletzt

Aßlar (dpa/lhe) - An einer Schule in Aßlar sind 25 Schülerinnen und Schüler durch Reizgas leicht verletzt worden. Wie der Lahn-Dill-Kreis mitteilte, war auf einer Schultoilette Pfefferspray versprüht worden. Die Schule sei geräumt worden. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, darunter Notärzte und Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und psychosozialer Notfallversorgung. 9 der 25 betroffenen Schülerinnen und Schüler seien zur Versorgung in umliegenden Krankenhäuser gebracht worden.