Reizgas in Schule versprüht

Obertshausen (dpa/lhe) - Zwei Schülerinnen sollen am Montagvormittag Reizgas im Flur der Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen versprüht haben. Das hätten Zeugen berichtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mehrere Personen hätten den Notruf gewählt und über Augen- und Atembeschwerden geklagt. Deshalb sei es zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz gekommen. Insgesamt mussten den Angaben zufolge 19 Personen von Rettungskräften vor Ort betreut werden, drei Schüler seien zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.