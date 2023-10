Dieburg (dpa) - In einer Schule im südhessischen Dieburg hat ein Unbekannter Reizgas versprüht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden insgesamt 15 Lehrer und Schüler verletzt. Eine 19-jährige Schülerin musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte seien gegen 12.00 Uhr alarmiert worden. Wer das Reizgas versprühte, war zunächst unklar.