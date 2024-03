Leichtverletzte an Schule durch versprühtes Reinigungsmittel

Dillenburg (dpa/lhe) - Drei Schüler an einer Dillenburger Schule (Lahn-Dill-Kreis) sind durch versprühtes Reinigungsmittel leicht verletzt worden. Zwei von ihnen beklagten Hautreizungen und einer erlitt Augenreizungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Schüler habe das Reinigungsmittel am Mittwoch versprüht, nach ersten Erkenntnissen aber niemanden damit angreifen wollen, hieß es. Die Schüler kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.