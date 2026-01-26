Mehrere Zehntausend Euro

Angebliche Polizisten erbeuten Schmuck und Bargeld

Am Telefon warnen die Betrüger vor einem angeblichen Einbruch und bringen eine Seniorin dazu, ihre Wertsachen abzugeben. Erst danach fällt der Betrug auf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Großenenglis (dpa/lhe) - Betrüger haben sich in Großenenglis (Schwalm-Eder-Kreis) als Polizeibeamte ausgegeben und von einer Seniorin Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Unbekannten am Sonntag telefonisch Kontakt zu der Frau auf und warnten sie vor einem angeblichen Einbruch. Wertgegenstände und Bargeld müssten bei der Polizei gesichert werden, erklärten sie der Seniorin. 

Die Frau habe daraufhin einem unbekannten Mann hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro ausgehändigt. Der Mann entfernte sich laut Polizei vom Tatort und kehrte nicht zurück. Erst danach erkannte die Frau den Betrug und verständigte die Polizei. Diese ermittelt und sucht nach Zeugen.

