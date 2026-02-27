Schockanrufer erbeuten Schmuck und Münzen
Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus, sie stehlen einer Seniorin in Kassel Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.
Kassel (dpa/lhe) - Eine Seniorin hat Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro durch einen Schockanruf verloren. Laut Polizei gaben sich die Täter als Polizisten aus und berichteten über einen angeblichen tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter der hochbetagten Frau verursacht habe.
Die Rentnerin aus Kassel habe den Schockanruf am Donnerstag erhalten, neben dem angeblichen Polizisten war auch eine vermeintliche Kollegin am Telefon, die den Unfall bestätigte. Die beiden Betrüger forderten den Angaben zufolge eine Kaution im hohen fünfstelligen Bereich und drohten mit einer hohen Gefängnisstrafe für die Tochter.
Täter flieht mit Wertgegenständen
Da die Seniorin nicht so viel Bargeld gehabt habe, forderten die Schockanrufer sie demnach auf, Schmuck, Gold- und Silbermünzen zusammenzusuchen und vor ihrer Haustür zu deponieren. Die Frau habe daraufhin Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich in zwei schwarzen Taschen vor der Tür platziert. Eine Stunde später habe ein Mann die Beute abgeholt und sei in eine unbekannte Richtung geflohen, teilte die Polizei mit.
Der Betrug sei erst aufgeflogen, als die echte Tochter der Seniorin zu ihr nach Hause kam. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.