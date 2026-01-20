Schockanruf: Falsche Polizisten erbeuten teure Münzsammlung
Das Telefon einer Rentnerin klingelt, am anderen Ende sind angeblich Polizeibeamte. Sie sagen, ihr Hab und Gut sei in Gefahr. Das schnelle Handeln der Frau kostet sie mehr als 200.000 Euro.
Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Falsche Polizeibeamte haben im Hochtaunuskreis eine Frau um ihre Münzsammlung im Wert von mehr als 200.000 Euro gebracht. Am Telefon erzählten die Betrüger der Rentnerin aus Bad Homburg vor der Höhe, dass ihr Hab und Gut wegen eines möglichen Banküberfalls in Gefahr sei, wie die Polizei mitteilte.
Demnach gaben sie vor, Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch zu haben. Die Frau müsse schnell handeln, damit ihr Erspartes den Dieben nicht zum Opfer falle. Daraufhin ging die Frau laut Polizei zur Bank und nahm ihre Münzsammlung im Wert von mehr als 200.000 Euro an sich.
Rentnerin merkt erst zu spät, dass sie betrogen wurde
Am Montagnachmittag übergab sie diese einem unbekannten Mann. Erst hinterher merkte sie, dass es sich nicht um einen echten Polizeibeamten handelte. Nun fahndet die Kriminalpolizei nach dem Mann.
Die Polizei warnt in diesem Zug erneut vor solchen Betrugsmaschen. Echte Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und anderer Behörden würden niemals Wertsachen abholen oder sichern wollen. Falls solche Betrüger anrufen, sollte am besten direkt aufgelegt werden. Egal, wie viel Druck die Betrüger ausübten.