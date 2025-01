Falsche Polizisten erbeuten 60.000 Euro von Seniorin

Dreieich (dpa/lhe) - Betrüger haben sich bei einer Seniorin aus Dreieich (Landkreis Offenbach) als Polizisten ausgegeben und 60.000 Euro von ihr erbeutet. Die Täter logen der Rentnerin in mehreren Anrufen vor, dass es einen Raub und Festnahmen von Tätern gegeben habe, wie die Polizei mitteilte. Der Frau wurde demnach zudem erzählt, dass die vermeintliche Bande mit einem Bankmitarbeiter unter einer Decke stecke und auch ihr Geld bei ihrer Bank in Gefahr sei. So brachten sie die Seniorin dazu, die hohe Summe Bargeld aus ihrem Bankschließfach zu holen und in einem Stoffbeutel hinter einem Baum zu deponieren.