Ermittlungen laufen

Angebliche Polizisten nehmen Senior Wertgegenstände ab

Am Telefon wird ein älterer Mann verunsichert. Doch bei ihrem Diebstahlversuch rechnen drei Tatverdächtige nicht mit dem Sohn des Opfers.

Drei Männer gaben sich als Polizisten aus und brachten einen Mann im Rentenalter um mehrere Wertgegenstände. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Drei Männer gaben sich als Polizisten aus und brachten einen Mann im Rentenalter um mehrere Wertgegenstände. (Symbolbild)

Stadtallendorf/Cölbe (dpa/lhe) - Drei Männer haben sich als Polizisten ausgegeben und einem Senior im Stadtallendorfer Ortsteil Hatzbach mehrere Wertgegenstände abgenommen. Wenig später wurden sie von der Polizei gefasst. Gegen zwei der Verdächtigen wurde am vergangenen Freitag ein Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt gemeinsam mitteilten.

Mit der Behauptung, dass die Polizei eine Person festgenommen habe, bei der die Adresse des Seniors gefunden worden sei, forderte einer der drei Männer das Opfer am vergangenen Donnerstag am Telefon auf, «Sicherheitsvorkehrungen» zu treffen und vorhandene Wertgegenstände aufzuzählen. Wenig später sei ein weiterer Mann erschienen und habe sich die Wertgegenstände zeigen lassen. Anschließend habe er diese an sich genommen und das Haus verlassen.

Sohn nahm Verfolgung auf

Dabei sei er auf den Sohn des Seniors getroffen, der den Tatverdächtigen mit dem Auto verfolgt und die Polizei verständigt habe. Diese habe den Wagen auf der Bundesstraße 3 nahe Cölbe (Kreis Marburg-Biedenkopf) gestoppt und die Insassen im Alter von 24, 40 und 44 Jahren festgenommen. 

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In dem Auto wurden neben den gestohlenen Wertgegenständen und einer Schreckschusswaffe auch Hinweise auf eine weitere Betrugstat nach demselben Muster gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge wurden gegen die 40 und 44 Jahre alten Männer Haftbefehle wegen Betrugs erlassen. Ermittlungen zu weiteren Einzelheiten und der Beteiligung des 24-Jährigen dauerten an, heißt es.

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