Angeklagte: Gruppe erwartete Aktion geheimer «Allianz»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat nach Aussagen der Mitangeklagten Birgit Malsack-Winkemann eine weltweite Aktion eines angeblichen militärischen Geheimbündnisses namens «Allianz» erwartet. Die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete sagte am Dienstag vor dem Frankfurter Oberlandesgericht, die «Patriotische Union», wie sich die Gruppe genannt haben soll, habe selbst keinen Umsturz geplant.

Die Razzia im Dezember 2022 war ein Paukenschlag: «Reichsbürger» sollen einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. In Frankfurt sollen nun mutmaßliche Rädelsführer vor Gericht.

Die gebürtige Darmstädterin saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und war jahrelang als Richterin in Berlin tätig.

Der Generalbundesanwalt (GBA) wirft Malsack-Winkemann unter anderem vor, andere Angeklagte in den Bundestag eingeschleust und mit diesen die Gebäude ausgekundschaftet zu haben. Die heute 60-Jährige soll dem sogenannten Rat der Vereinigung angehört haben. Die Gruppe plante laut GBA eine bewaffnete Stürmung des Bundestags, um Abgeordnete festzunehmen und einen Systemsturz herbeizuführen

In Frankfurt wird neun Beschuldigten vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Mit zwei parallel laufenden Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer in dem Komplex verantworten. Bis zum Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung.