Weitere Aussage von Ex-Bundestagsabgeordneter erwartet

Die gebürtige Darmstädterin saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und war jahrelang als Richterin in Berlin tätig.

Malsack-Winkemann bestritt die Vorwürfe am Dienstag vor Gericht und bezeichnete den Prozess als eine vom Generalbundesanwalt (GBA) aufgeblähte Geschichte, in der überwiegend ältere Menschen unbegründet in Haft gehalten würden. «Das ist ein Skandal ohnegleichen», sagte sie. Die Anklage könne nur der Fantasie des GBA entsprungen sein, anders könne sie sich das nicht erklären.