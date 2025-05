Angetrunken und unter Drogen: Falscher Polizist gefasst

Offenbach (dpa/lhe) - Falsche Polizeiuniform, selbst gedruckter Dienstausweis, keinen Führerschein: Jede Menge Ärger hat sich ein 27-Jähriger in Offenbach eingehandelt. In einem Einkaufszentrum stellten echte Polizisten den Mann nach einem Hinweis auf seine verdächtige Erscheinung, wie die Polizei mitteilte. Gegenüber den Beamten soll er sich am Montag als Polizist vom Frankfurter Flughafen ausgegeben haben. Zuvor sei er mit einem Auto bei dem Einkaufszentrum vorgefahren.