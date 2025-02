Telefonbetrug - Polizei fasst falschen Polizisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein dreister Telefonbetrüger ist in Frankfurt auf frischer Tat von der Polizei ertappt und festgenommen worden. Der 28-Jährige rief laut der Behörde bei einer 93 Jahre alten Frau an und gab vor, ein Polizist zu sein, der ihren Schmuck und Wertgegenstände in Sicherheit bringen wolle. Die Frau gab ihm demnach Schmuck und einen sechsstelligen Geldbetrag und erklärte dies am nächsten Morgen ihrer Pflegerin. Diese erkannte den Betrug und rief vergangene Woche die Polizei.