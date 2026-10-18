Angler fischt Handgranate aus See
Ein Angler meldet der Polizei, er habe eine Bombe aus dem Wasser gezogen. Wenig später steht fest: Der Fund stammt aus dem Zweiten Weltkrieg.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Angler hat eine britische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus einem See in Karlsruhe gefischt. Nach Polizeiangaben sprengten Spezialisten die Granate später vor Ort.
Demnach ging der Notruf am Samstag ein. Der Angler eines Angelvereins habe gemeldet, eine «Bombe aus dem See herausgefischt» zu haben, so ein Sprecher der Polizei. Die Polizei stellte anschließend fest, dass es sich um eine britische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.
Der betroffene Bereich sei in der Folge geräumt und gesperrt worden. Anschließend sprengten Spezialisten die Granate kontrolliert, hieß es. Es sei kein Schaden entstanden. Verletzt wurde demnach niemand.