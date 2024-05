Familie findet Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg

Frankfurt (dpa/lhe) - Beim Absuchen des Bodens mit einem Metalldetektor hat eine Familie im Frankfurter Stadtteil Nied eine Handgranate gefunden. Sie nahm die Granate zunächst mit in ihren Kleingarten und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Diese rückte eigenen Angaben zufolge zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst an, der bestätigte, dass es sich um eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg handelte. Daraufhin sei der Bereich rund um die Granate im Radius von 100 Metern abgesperrt worden. Der Kampfmittelräumdienst habe die nicht mehr explosionsfähige Handgranate an sich genommen. Niemand sei bei dem Einsatz zu Schaden gekommen, hieß es.