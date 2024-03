Granaten aus Zweitem Weltkrieg in Nordhessen gesprengt

Homberg/Efze (dpa/lhe) - Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstagabend in Homberg (Efze) Gewehrgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Jugendliche hatten zuvor auf dem Baustellengelände eine Munitionskiste gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Die Kiste war demnach derart von Rost befallen, dass sie nicht mehr sicher zu transportieren war. Für die Sprengung war den Angaben zufolge keine Evakuierung nötig, bloß eine anliegende Straße war kurzzeitig gesperrt worden. Die Munitionskiste sei wohl durch Regen frei gespült worden. Auf dem Grundstück war ein Haus abgerissen worden. Gewehrgranaten sind Geschosse, die aus Gewehrläufen abgefeuert werden.