Bomben und Granaten: Rund 105 Tonnen Munition entdeckt

Darmstadt (dpa/lhe) - Jahr für Jahr müssen Tausende Menschen in Hessen ihre Wohnungen verlassen. Der Grund: Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch in diesem Jahr wurden wieder in Kassel, Frankfurt, Hanau, Darmstadt oder Gießen die gefährlichen Sprengsätze entdeckt. Nach Angaben des landesweit zuständigen Regierungspräsidiums in Darmstadt wurden bis jetzt in diesem Jahr 105 Tonnen gefunden. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren.