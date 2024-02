Zwei Bomben werden in Hanau entschärft

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau sind am Sonntagmorgen die Vorbereitungen für die Entschärfung von zwei Fliegerbomben angelaufen. Seit 8.00 Uhr morgens waren die Menschen in einem Radius von rund 500 Metern rund um den Fundort aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. In diesem Gebiet der Stadt leben rund 4700 Menschen, für die während der Zeit der Entschärfung eine Turnhalle als Notunterkunft zur Verfügung steht. Nach Angaben eines Stadtsprechers läuft die Evakuierung bisher ohne Komplikationen.