Fliegerbomben in Hanau gefunden - Entschärfung am Sonntag

Hanau (dpa/lhe) - Zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Freitag in Hanau bei Bauarbeiten gefunden worden. «Am Sonntagvormittag werden die beiden Sprengkörper entschärft», sagte Stadträtin Isabelle Hemsley. Die Entschärfung soll um elf Uhr starten, die Evakuierung der Umgebung 500 Meter rund um den Fundort beginnt um acht Uhr. In dem Gebiet leben etwa 4700 Menschen, als Notunterkunft wird ihnen eine Turnhalle zur Verfügung gestellt. Zudem fahren auf der Bahnlinie Hanau-Friedberg ab elf Uhr keine Züge. Die gefundenen Bomben liegen auf einem Brachgelände und sind jeweils 50 Kilogramm schwer.