Mehr als 60 Tonnen Munition in Hessen entdeckt

Darmstadt (dpa/lhe) - Tausende Menschen müssen die eigenen vier Wände verlassen, auf Feldern oder in Flussbetten werden Granaten oder Geschosse entdeckt: Auch in diesem Jahr hat der hessische Kampfmittelräumdienst wieder mehrere Tonnen Munition unschädlich gemacht. Bis Ende November seien mehr als 60 Tonnen der teils noch explosiven Hinterlassenschaften aus dem letzten Krieg geborgen worden, teilte das für den Kampfmittelräumdienst im ganzen Bundesland zuständige Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in einer vorläufigen Bilanz mit.