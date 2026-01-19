Bild
Vermutlich Bekannte

Angreifer schlagen Patient im Krankenhaus - Festnahmen

Ein Patient wird in seinem Krankenhauszimmer attackiert. Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - sie sollen den Mann gekannt haben. Viele Fragen sind offen.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Nach einem Angriff auf einen Patienten in einem Krankenhaus in Sigmaringen hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Sie hätten den 25-Jährigen in seinem Zimmer attackiert und geschlagen, teilte die Polizei mit. Angreifer und Patient kannten sich vermutlich, hieß es. Der Mann wurde verletzt. Weitere Details und die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

