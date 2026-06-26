Täter flüchten

Angriff auf Jugendliche im Park – zwei Jungen verletzt

Plötzlich sollen Unbekannte drei Jungen geschlagen und getreten haben. Zwei der Teenager kommen daraufhin verletzt ins Krankenhaus. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Unbekannte sollen drei Teenager unvermittelt angegriffen, geschlagen und getreten haben. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Unbekannte sollen drei Teenager unvermittelt angegriffen, geschlagen und getreten haben. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in Böblingen mutmaßlich drei Jungen angegriffen. Zwei von ihnen kamen anschließend verletzt in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Unvermittelt hätten die Täter bei dem Angriff am Abend in einem Park auf die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren eingeschlagen. Als einer der drei Teenager bereits am Boden lag, sollen die Täter auf ihn eingetreten haben. Anschließend ergriffen die Unbekannten den Angaben nach die Flucht.

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