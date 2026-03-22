Körperverletzung

Unbekannte Täter greifen Jugendlichen an Lahnufer an

Vier maskierte Menschen greifen einen Jugendlichen am Lahnufer in Limburg an. Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern. Das Opfer kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Am Lahnufer in Limburg ist ein Jugendlicher von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden. Die Suche nach den Angreifern dauert noch an, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei das 17 Jahre alte Opfer am Samstag zu Fuß unterwegs gewesen, als es von vier maskierten Menschen angegriffen worden sei. 

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Die Täter hätten ohne Vorwarnung mit Fäusten auf den Jugendlichen eingeschlagen und seien in Richtung Innenstadt geflohen. Der 17-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei Verletzungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten die Täter bei dem Angriff nichts gestohlen.

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