Kriminalität

Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt in Limburg

Mit Baseballschläger und Pistole fordern zwei maskierte Bargeld in einem Limburger Supermarkt. Nach einem Alarm fliehen sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei unbekannte Männer sind nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Limburg ohne Beute geflüchtet. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Zwei unbekannte Männer sind nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Limburg ohne Beute geflüchtet. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Zwei unbekannte Männer sind nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Limburg geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden maskierten Täter den Haupteingang des Marktes am Freitagabend betreten und waren zu den Kassen gegangen. Einer der beiden hatte einen Baseballschläger bei sich, der andere eine Pistole. Im Kassenbereich riefen sie den Angaben zufolge laut «Überfall» und forderten Bargeld.

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Einer der beiden Männer habe einen Mitarbeiter am Pullover gepackt und unter vorgehaltener Schusswaffe die Öffnung des Tresorraums und die Herausgabe von Geld verlangt. Als kurz darauf ein Alarm ausgelöst wurde, seien die Männer ohne Beute aus dem Markt geflüchtet - in welche Richtung ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Beide Männer waren demnach dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Limburg zu melden.

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