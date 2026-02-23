Raubüberfall in Dreieich: drei Bewohner verletzt
Maskierte Täter dringen in ein Haus in Dreieich ein, fesseln die Bewohner und fliehen mit Schmuck und Bargeld. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Dreieich (dpa/lhe) - Bei einem Raubüberfall in Dreieich-Dreieichenhain sind drei Bewohner eines Einfamilienhauses verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die maskierten Männer hochwertigen Schmuck und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die drei unbekannten Täter Anfang Februar die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus im Landkreis Offenbach.
Im Haus fesselten die Täter zwei Frauen und einen Mann und verletzten die Bewohner dabei erheblich, bevor sie mit der Beute flohen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den Tätern und der Beute. Der Fall wird auch am kommenden Mittwoch bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt, um möglicherweise weitere Hinweise zu erhalten.